В МО РФ заявили о нанесении поражения ВСУ под Работиным, Вербовым и Малой Токмачкой

В ведомстве отметили, что противник потерял до 25 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина, Вербового и Малой Токмачки. Противник потерял до 25 военных и танк, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что противник потерял до 25 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.