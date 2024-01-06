В МО РФ сообщили об отбитии двух контратак ВСУ на донецком направлении

ВСУ потеряли более 190 человек и 10 единиц техники, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. ВС РФ на донецком направлении отбили 2 контратаки, ВСУ потеряли более 190 человек и 10 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск и огнем артиллерии отражены две контратаки противника в районе населенного пункта Георгиевка, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.