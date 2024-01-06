МО РФ: средства ПВО сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Херсонской области

В ведомстве отметили, что всего с начала спецоперации уничтожены 565 самолетов, 265 вертолетов, 10 488 беспилотников противника

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области, а также перехватили четыре крылатые ракеты противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Мирное Запорожской области, Кардашинка и Каиры Херсонской области", - отметили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны РФ, всего с начала спецоперации уничтожены 565 самолетов, 265 вертолетов, 10 488 беспилотников противника.