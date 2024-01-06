МО РФ заявило о поражении пункта управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк"

Удар нанесли в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили в районе Красноармейска в ДНР пункт управления оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Донецк", сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) ВС РФ поражен пункт управления оперативно-тактической группы "Донецк" в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики, 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138 районах", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 265 вертолетов, 10 488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 494 танка и других боевых бронированных машин, 1 201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7 645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 121 единица специальной военной автомобильной техники противника.