МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

В ведомстве сообщили о ликвидации до 45 военнослужащих, танка, 4 автомобилей, гаубицы "Мста-Б"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на херсонском направлении до 45 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склад боеприпасов противника в районе Ингульца в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия уничтожено до 45 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области", - сообщили в ведомстве.