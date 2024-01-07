Число болезней органов дыхания сократилось на 20,1%, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Общая заболеваемость в российской армии с 2019 года снизилась на 9,4%, а число болезней органов дыхания сократилось на 20,1%. Об этом сообщает Минобороны России в сборнике, посвященном итогам деятельности ВС РФ в 2023 году.

"В период с 2019 по 2023 год совершено 2 900 эвакуаций, выполненных с применением вертолетных и самолетных медицинских модулей. За этот период заболеваемость военнослужащих (на 1 000 человек) всеми болезнями снизилась на 9,4%, заболеваемость военнослужащих болезнями органов дыхания снизилась на 20,1%, заболеваемость военнослужащих социально значимыми болезнями снизилась на 4,4%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также разработано и принято на снабжение 20 образцов медицинской техники и имущества. В частности, автоперевязочная АП-3 и защищенный санитарный автомобиль "Линза" успешно применяются в медицинских подразделениях, принимающих участие в СВО.