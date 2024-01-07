Авиация коалиции США за сутки один раз нарушила воздушное пространство Сирии

За прошедший день зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана"замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Беспилотник MQ-1C международной коалиции во главе с США один раз за сутки нарушил воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано одно нарушение многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал Кулить.

Он уточнил, что также подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - пять обстрелов", - отметил он.