Минобороны РФ: экипаж ТОС-1А поразил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Как добавили в ведомстве, расчет БПЛА, который вел корректировку стрельбы, подтвердил уничтожение целей и зафиксировал подрыв полевого склада боекомплекта противника

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по опорному пункту, скоплению личного состава и легкобронированной техники Вооруженных сил Украины в районе Торского выступа на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Действуя в районе Торского выступа, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники. Выполнив залп 220-мм термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам, экипажи, не теряя времени, перевели боевую машину в походное положение и покинули огневую позицию под прикрытием группы огневой поддержки", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, расчет БПЛА, который вел корректировку стрельбы, подтвердил поражение целей, а также зафиксировал подрыв полевого склада боекомплекта противника. "Основная наша задача - сохранить боевую машину ТОС-1А, обеспечить прикрытие экипажу и в случае нападения отразить его. Заходим на позицию первыми и все проверяем, после чего заходит боевая машина и отрабатывает", - цитируют в ведомстве командира группы огневой поддержки с позывным Адон.