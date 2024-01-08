Минобороны РФ сообщило об отражении подразделениями Западной группировки четырех атак ВСУ

Противник потерял две боевые машины пехоты CV-90 шведского производства и бронетранспортер M113 американского производства, добавил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Мотострелковые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, всего за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих.

"В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе озера Лиман. Противник был вынужден отойти в юго-западном направлении. Кроме этого, мотострелки общевойсковой армии при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп, усиленных бронетехникой, 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на направлении Терны - Житловка", - сказал он.

Зыбинский уточнил, что потери ВСУ на этом направлении составили свыше 50 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты CV-90 шведского производства и бронетранспортер M113 американского производства. Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожили два разведывательных БПЛА "Фурия" в районах Авдеевки и Коломыйчихи.