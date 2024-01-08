МО РФ сообщило об уничтожении дронами ВДВ со сбросами боеприпасов пехоты ВСУ под Вербовым

Боевая работа ведется при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах, рассказали в военном ведомстве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи беспилотников со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту и многоцелевой легкобронированный транспортер-тягач (МТЛБ) в районе Вербового на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор квадрокоптера подлетел к позиции боевиков и определил цель для поражения - группы боевиков, перемещающиеся по позициям между окопов, а также МТЛБ противника, двигавшийся по грунтовой дороге вдоль позиций. Несколько секунд на корректировку и наведение. Дальше сброс ВОГов (выстрел осколочного гранатомета - прим. ТАСС), попадание в противника и его уничтожение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевая работа ведется как днем, так и ночью при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах.

"Работаем в основном сбросами, в частности двумя квадрокоптерами. Так более эффективно происходит работа. Они (украинские военнослужащие - прим. ТАСС) уже нас знают и просто убегают, машут руками, прося, чтобы мы не сбрасывали на них гранаты и ВОГи. Никаких особых действий они не принимают. Сначала они стараются прятаться, но это мало у них выходит. В любом случае мы их видим, ночью особенно", - рассказал оператор БПЛА новороссийских десантников с позывным Митяй, его цитирует Минобороны РФ.