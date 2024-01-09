МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 190 военных

По данным военного ведомства, ВСУ также потеряли самоходную гаубицу "Акация"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили до 190 военнослужащих, а также самоходная гаубица "Акация". ВС РФ также поразили формирования противника на этом направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, 3 автомобиля, а также самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении.