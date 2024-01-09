МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на запорожском направлении до 30 военнослужащих

По данным военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поразили украинскую гаубицу Д-20 и САУ "Гвоздика"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении составили до 30 военнослужащих и 2 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 30 военнослужащих и 2 боевые машины пехоты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".