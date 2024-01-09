МО РФ сообщило о поражении 109 артиллерийских подразделений ВСУ

По данным военного ведомства, также поражена живая сила и техника ВСУ в 126 районах

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки 109 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах", - говорится в сообщении.