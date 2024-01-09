МО РФ сообщило об уничтожении до 80 военных ВСУ на южнодонецком направлении

По данным военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены украинские САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на южнодонецком направлении до 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. В результате уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ и 2 автомобиля", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены украинские самоходная артиллерийская установка (САУ) "Гвоздика" и гаубица Д-30.