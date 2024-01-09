Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Курской областью и перехватили два над Орловской

В Минобороны РФ сообщили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку произошла около 15:00 мск

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских БПЛА над Курской областью и перехватили два дрона над территорией Орловской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"9 января текущего года около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области", - сказали в ведомстве.