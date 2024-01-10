МО РФ сообщило об уничтожении "Гиацинтом-Б" польской гаубицы Krab на купянском направлении

Ведомство отмечает, что гаубицу уничтожила западная группировка ВС РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расчет 152-мм пушки "Гиацинт-Б" западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции расчета польской гаубицы Krab ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил гаубицу Krab вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированного артиллерийского орудия противника.

"Поражаем укрытую живую силу ВСУ, блиндажи разбираем, но основная наша задача - контрбатарейная борьба. Уничтожаем и "спонсорскую" помощь", которая поступила боевикам ВСУ", - сказал командир взвода с позывным Сыч, которого цитирует Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что артиллерийские расчеты пушек "Гиацинт-Б" уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Также ведут контрбатарейную борьбу. Их рабочая дистанция до 30 км, что позволяет наносить удары по тыловым районам противника, изнурять его, срывая ротации и очередные попытки наступления.