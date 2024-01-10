МО РФ сообщило об уничтожении блиндажей с бронетехникой ВСУ на купянском направлении

Пуски проводились на расстоянии свыше 4,5 км, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км.

Система "Солнцепек" использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны накрыть площадь до 40 000 квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления противника.