ВМФ РФ получит на вооружение ударные беспилотники "Охотник" и "Иноходец"

Главком Военно-морского флота Николай Евменов отметил, что повышение боевых возможностей противолодочной и морской разведывательной авиации планируется за счет модернизации существующего парка самолетов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Морская авиация Военно-морского флота (ВМФ) РФ будет усилена ударными беспилотниками "Охотник" и "Иноходец". Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов "Иноходец", "Охотник", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

Главком ВМФ отметил, что повышение боевых возможностей противолодочной и морской разведывательной авиации планируется за счет модернизации существующего парка самолетов, таких как Ту-142МЗ, Ил-38 и вертолетов Ка-27, Ка-31Р, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов.

По словам Евменова, развитие морской штурмовой и истребительной авиации флота обеспечивается за счет перевооружения на современные авиационные комплексы поколения "4++" (к нему относится многофункциональный истребитель Су-30СМ2) и поступления корабельных ударных вертолетов Ка-52К, а также создания перспективных корабельных авиационных комплексов истребительной авиации.