МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

Они составили до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили до 190 бойцов, российские вооруженные силы также поразили живую силу и технику противника на этом направлении.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено до 190 военнослужащих противника, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - говорится в сообщении военного ведомства.