МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки южнодонецком направлении

Они составили более 170 военных и 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли более 170 военных и 2 танка на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что группировка российских войск "Восток" в течение суток отразила две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике.

"Нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град", - добавили в ведомстве.