Силы ПВО РФ за сутки перехватила три снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"

Также уничтожены 34 украинских беспилотника, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган", сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - проинформировали в оборонном ведомстве, отметив, что также были уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Марьинка, Берестовое, Водяное Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Орлянское Запорожской области, Каиры и Новая Маячка Херсонской области.

В Минобороны РФ уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 580 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 554 танка и других боевых бронированных машин, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 278 единиц специальной военной автомобильной техники.