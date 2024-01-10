МО РФ сообщило о поражении склада боеприпасов и двух цехов сборки БПЛА ВСУ

Также поражены 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе", - говорится в сообщении.