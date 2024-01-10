МО РФ сообщило о потерях ВСУ за сутки на донецком направлении

Они составили до 280 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты Bradley, 3 боевые бронированные машины "Козак", а также 15 автомобилей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении составили до 280 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 2 боевые машины пехоты Bradley, 3 боевые бронированные машины "Козак", а также 15 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также склад артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на донецком направлении подразделения Южной группировки ВС РФ во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 23-й, 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.