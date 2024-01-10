10 января, 11:27,
обновлено 10 января, 11:31
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении

За сутки противник потерял до 145 военных и 9 единиц техники

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, противник потерял до 145 военных.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 145 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 4 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
  

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