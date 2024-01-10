МО РФ сообщило о потерях ВСУ за сутки на херсонском направлении

Они составили до 50 военных и артсистема М777

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на херсонском направлении до 50 военных, а также артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 50 военнослужащих, 2 автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - сказали в ведомстве.

Также, по данным Минобороны РФ, на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинской живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка и Республиканец Херсонской области.