МО РФ сообщило о поражении с помощью дронов опорника ВСУ на купянском направлении

Оператор расчета БПЛА добавил, что ежедневно уничтожается от одной до пяти различных целей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили скрытый опорный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что операторы БПЛА группировки войск в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ.

"Ежедневно выполняем задачи по разведке линии обороны. Чаще всего обнаруживаем опорные пункты, живую силу в них, иногда замечаем бронетехнику, для нас это цель номер один", - рассказал оператор расчета БПЛА с позывным Шустрила. Военный отметил, что ежедневно его расчет поражает от одной до пяти различных целей.