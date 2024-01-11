МО РФ: группировка "Восток" пресекла шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Всего в течение суток противник потерял свыше 170 военнослужащих, добавил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Восток" в течение суток сорвали шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Константиновки, Катериновки и Прасковеевки. Сорваны шесть попыток противника провести ротации боевиков", - сказал Гордеев.

По его данным, в течение суток отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка. Уничтожен танк Т-72, многоцелевой транспортер легкий бронированный и до 30 военнослужащих ВСУ.

Гордеев сообщил, что применением барражирующих боеприпасов "Ланцет", FPV-дронов и высокоточных боеприпасов артиллерии уничтожен танк в районе Золотой Нивы, реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" севернее Водяного, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в районе Нескучного.

Начальник пресс-центра также информировал, что всего в течение суток противник потерял свыше 170 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и боевую машину системы залпового огня БМ-21 "Град".