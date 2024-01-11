МО РФ сообщило о поражении замаскированных укрепрайонов ВСУ на купянском направлении

Огонь корректировался с помощью беспилотников, добавили в военном ведомстве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили замаскированные укрепрайоны Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ. Расчету Д-30 оперативно были переданы новые цели. С корректировкой огня с помощью беспилотников укрепрайоны и находившиеся в них боевики ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне СВО военнослужащие этого расчета больше года. Помогают бойцам беспилотники, с помощью которых они разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара корректируют огонь артиллерии.

"Сейчас работа у нас очень активная. С командного пункта нам дают цели, координаты. Мы их записываем. Наводчик наводится и говорит, какой заряд, снаряд. Отрабатываем по цели. От слаженности расчета очень много зависит. Скорость стрельбы, точность. У нас дружная команда. Я был призван в рамках частичной мобилизации. Не задумываясь, отказался от брони. Решение было принято сразу. И теперь я здесь", - сказал командир орудия Д-30.