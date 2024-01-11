ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 160 человек

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили до 160 бойцов, российские вооруженные силы также поразили живую силу и технику противника на этом направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.