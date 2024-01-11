Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 30 военнослужащих

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении составили до 30 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также подразделения российской группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.