В Североморске торжественно встретили фрегат "Адмирал Головко" из Санкт-Петербурга

Судно создали с использованием передовых технологий

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Головко", в конце 2023 года принятый в состав Военно-морского флота, завершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга в Североморск. Как отметил на церемонии встречи корабля командующий Северным флотом Александр Моисеев, он поднимет возможности надводных сил России на принципиально новый уровень.

Как сообщили в пресс-службе объединения, фрегат ошвартовался у причала в главной базе Северного флота в Североморске. На причале командир корабля капитан второго ранга Андрей Славин доложил командующему СФ об успешном выполнении задач межфлотского перехода.

"Это самый современный корабль, представляющий основу кораблей дальней морской зоны, решать ему предстоит задачи в оперативно важных для нашего государства районах Мирового океана, что является нормальной практикой для применения таких кораблей. Пополнение флота такой боевой единицей - это значительное увеличение боевой мощи и соединения, в состав которого он вошел, и группировки разнородных сил флота, основу которых он будет представлять", - привели его слова в пресс-службе.

Также по словам Моисеева, фрегаты проекта 22350 создали с использованием передовых технологий и оснастили высокоточным оружием, в том числе и новым гиперзвуковым ракетным вооружением, которое "поднимает боевые возможности наших надводных сил на принципиально новый уровень".

Моисеев пожелал экипажу здоровья и, по сложившейся традиции, вручил командиру корабля по завершению межфлотского перехода жареного поросенка.

О корабле

Многоцелевой надводный корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал Головко" построили по заказу ВМФ на судостроительном заводе "Северная верфь". Его приняли в состав флота при участии президента России Владимир Путин в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. Корабль оснащен современными комплексами ударного ракетного оружия "Калибр", "Оникс", зенитно-ракетными, зенитно-артиллерийскими и артиллерийскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех. Фрегат обладает высокой маневренностью и превосходной управляемостью и оснащен современным навигационным комплексом.

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М" был спроектирован АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Основными требованиями были высокая мореходность и возможность прохождения корабля на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги, что было обеспечено использованием водометных движителей. Требованиями тактико-технического задания была предусмотрена такая дальность плавания, чтобы корабль мог совершать переходы по всей протяженности Волги и Каспия.

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит" был построен на "Средне-Невском судостроительном заводе" Санкт-Петербурга по заказу ВМФ России для противоминного обеспечения в составе корабельной тральной группы или совместно с другими силами и средствами противоминной обороны в прибрежных и ближних морских зонах.