Минобороны России рассказало о подвиге ефрейтора Лейко, сражавшегося с ВСУ с ранением

В ведомстве отметили, что в результате действий подразделения, в составе которого действовал военнослужащий, группу ВСУ полностью ликвидировали

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минобороны РФ рассказало о подвиге ефрейтора Владимира Лейко, который вступил в бой с наступающими силами ВСУ и продолжал оборонять позиции ВС РФ после получения ранения. Как рассказали в военном ведомстве, в результате действий Лейко группа ВСУ была полностью уничтожена.

"Украинские боевики, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковали район расположения российских подразделений. Ефрейтор Владимир Лейко вместе с подразделением вступил в бой с группой противника. Ведя прицельный огонь по врагу, постоянно маневрируя и меняя позиции, Владимир лично уничтожал живую силу противника. Во время боя ефрейтор Лейко получил ранение, но, несмотря на это, оказав себе первую помощь, продолжил оказывать сопротивление врагу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате действий подразделения, в составе которого действовал Лейко, группа украинских военных была полностью ликвидирована. В военном ведомстве отметили, что благодаря мужеству и самоотверженности ефрейтора Владимира Лейко, оборону на этом участке линии боевого соприкосновения удержали.

В Минобороны РФ рассказали о подвиге гвардии рядового Никиты Скубака, который выполнял задачу по охране района дислокации мотострелковой роты. В ходе выполнения задач на передовом наблюдательном пункте Скубак обнаружил в прилегающем лесном массиве вооруженную группу украинских военных, оборудующих позиции для обстрела российских войск.

"Используя средства связи, рядовой Скубак доложил командованию об обнаруженном противнике и передал координаты их позиций. По противнику был нанесен минометный удар, в ходе которого враг, понеся потери, отступил. Продолжая нести наблюдение, Никита обнаружил группу боевиков, движущихся на транспортном средстве в направлении позиций ВС РФ, своевременно доложил и передал координаты. По маршруту движения противника был нанесен удар реактивной артиллерией. Затем, находясь на связи, рядовой Скубак корректировал ведение огня, благодаря чему группа противника была уничтожена", - отметили в Минобороны РФ.