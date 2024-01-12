МО РФ заявило, что танкисты группировки "Запад" устроили засаду на колонну техники ВСУ

В военном ведомстве отметили, что на первом этапе подготовки засады экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесистой местности

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Танкисты общевойсковой армии Западной группировки Вооруженных сил РФ организовали засаду на колонну Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения СВО танковые экипажи мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали танковую засаду на колонну техники ВСУ в ночное время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на первом этапе подготовки засады экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесистой местности. Военнослужащие применили еловые ветки и завалы деревьев для обеспечения более естественной маскировки. К ночи военнослужащие получили команду заглушить двигатели и перейти в режим радиомолчания.

"При обнаружении бронемашин противника с помощью комбинированных ночных прицелов экипажи открыли огонь по целям. Уничтожив головную и замыкающую машины колонны бронетехники противника, танкисты беглым огнем уничтожили всю оставшуюся технику противника без возможности отступления или маневрирования", - добавили в военном ведомстве.