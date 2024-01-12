Шойгу похвалил модули планирования и коррекции авиабомб по результатам применения в СВО

Министр обороны посетил предприятие ОПК в Подмосковье

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что "управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1 500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции", - сообщили в российском военном ведомстве по итогам поездки министра на предприятие ОПК в Подмосковье.