МО РФ: ВСУ за неделю потеряли на краснолиманском направлении почти тысячу военных

По данным военного ведомства, ВСУ также потеряли 35 единиц техники

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю потеряли на краснолиманском направлении до 995 военнослужащих и 35 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.

"[На краснолиманском направлении] противник потерял убитыми и ранеными до 995 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю противник потерпел поражение в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Торского и Ямполовки Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.