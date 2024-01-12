МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за неделю на южнодонецком направлении до 850 военных

По данным ведомства, российские войска отразили семь атак ВСУ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские войска отразили в течение недели на южнодонецком направлении семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли огневое поражение подразделениям противника у Новомихайловки, Парасковиевки, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области. ВСУ потеряли до 850 военнослужащих, 3 танка, а также машину РСЗО "Град", сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили семь атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Павловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ за неделю на этом направлении составили до 850 военнослужащих, 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град".