МО РФ сообщило, что ВСУ за неделю потеряли до 230 военных на запорожском направлении

По данным ведомства, подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на этом направлении

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении составили до 230 военнослужащих. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на этом направлении.

"[ВС РФ] нанесли огневое поражение живой силе и технике 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Новопокровка и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 230-и военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также на запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области.