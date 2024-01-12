МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1 785 военных и 5 танков на донецком направлении

По данным ведомства, подразделения Южной группировки российских войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили на этом направлении шесть атак ВСУ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на донецком направлении более 1 785 военных, а также 5 танков и 20 бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что подразделения Южной группировки российских войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили на этом направлении шесть атак противника.

"Нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й, 42-й и 93-й механизированных, а также 3-й, 5-й и 92-й штурмовых бригад и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Потери противника за указанный период составили более 1 785 военнослужащих, 5 танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе 2 БМП Bradley и 5 "Козак", 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.