МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за неделю на херсонском направлении до 275 военных

По данным военного ведомства, ВСУ также потеряли 15 лодок и 7 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на херсонском направлении до 275 человек, а также 15 лодок и 7 орудий полевой артиллерии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275 военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и 7 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 121-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области.