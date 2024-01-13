МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 280 человек

В военном ведомстве также заявили об отражении двух атак ВСУ на этом направлении

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили более 280 бойцов.

Вооруженные силы (ВС) РФ также отразили две атаки противника на этом направлении, сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожено более 280 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и гаубица Д-30", - говорится в сообщении.