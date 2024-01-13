МО РФ сообщило о нанесении поражения ВСУ в районе Новомихайловки и Новодонецкого

По данным ведомства, потери ВСУ на южнодонецком направлении составили свыше 110 военных

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодонецкого и Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Всего на южнодонецком направлении противника потерял более 110 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери противника составили "свыше 110 военнослужащих, 3 автомобиля и гаубица Д-20".