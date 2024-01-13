МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник

В военном ведомстве также заявили об уничтожении восьми снарядов РСЗО HIMARS

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 21 украинский беспилотник и уничтожили 8 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Берестовое, Георгиевка, Горловка Донецкой Народной Республики, Токмак, Мирное Запорожской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 641 беспилотный летательный аппарат, 448 зенитных ракетных комплексов, 14 588 танков и других боевых бронированных машин, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 704 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 376 единиц специальной военной автомобильной техники.