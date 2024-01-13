МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 50 военнослужащих на запорожском направлении

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 50 военнослужащих на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что также на запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Жеребянки (Запорожская область).