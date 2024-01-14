МО РФ: расчет БПЛА Zala ВДВ обнаружил два танка ВСУ и скорректировали на них "Ланцеты"

Как сообщили в ведомстве, технике противника было нанесено поражение

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчет разведывательного беспилотника Zala соединения ВДВ из состава группировки "Днепр" обнаружил два танка ВСУ и скорректировал их поражение "Ланцетами". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, оператор БПЛА обнаружил два танка противника, которые вели огонь по нашему берегу реки. Как только цели противника были обнаружены, их координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами "Ланцет". Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Ланцетов" на цели и зафиксировал поражение двух танков ВСУ на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов Zala подразделений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. Беспилотники работают круглосуточно. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами и тепловизором.

"Во время боевых задач расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления группировки войск "Днепр" позиции ВСУ, их огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов. Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня. Они наведут на цель, проконтролируют поражение, вскроют огневые точки и пункты управления противника", - отметили в военном ведомстве.