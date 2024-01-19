Мастера на все руки: ко Дню инженерных войск

Ежегодно 21 января в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) отмечается памятный День инженерных войск. Военные инженеры с риском для жизни занимаются разминированием, строят оборонительные сооружения, наводят переправы, ликвидируют последствия стихийных бедствий и техногенных катастроф

День был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 18 сентября 1996 года. Ныне отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года.

Из истории войск

В 1701 году был издан указ царя Петра I о создании в Москве школы Пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров. С 1702 года выпускниками этой школы стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной армии, в 1704 году была сформирована понтонная команда, к 1712 году образован полк военных инженеров. К 1850-м годам инженерные войска (ИВ) перестали считаться частью артиллерии, с 1870-х по 1908 год в их состав входили железнодорожные войска. К 1917 году численность ИВ составляла до 6% от общей численности Русской императорской армии.

После Октябрьской революции 1917 года в ходе организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в ее состав вошли саперные роты и батальоны расформированных полков царской армии. В 1919 году были созданы и оснащены понтонные и электротехнические батальоны, автомобильные подразделения, маскировочные роты, минно-подрывная бригада и др. К 1929 году штатные инженерные части имелись во всех родах войск РККА.

Наведение понтонной переправы через реку Одер, 1945 год © Макс Альперт/ ТАСС

Великая Отечественная война 1941–1945 годов показала важную роль ИВ в деле обеспечения боевых действий. В 1941–1942 годах действовали десять самостоятельных саперных армий, которые впоследствии переформировали в бригады. Три из этих бригад (1-я гвардейская инженерно-саперная Могилевская, 2-я гвардейская моторизованная штурмовая инженерно-саперная Новгородская и 1-я инженерно-саперная Новгородская) были представлены на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

С середины 1940-х по середину 1970-х годов происходило техническое развитие инженерных войск, структура которых была полностью сформирована в 1960-е годы. Мотострелковые полки имели в своем штате инженерно-саперные роты, дивизии и корпуса — инженерно-саперные батальоны, армии и округа — один или несколько инженерно-саперных полков, а также специализированные батальоны или полки — понтонно-мостовые, переправочно-десантные, дорожные, мостостроительные и др. Части инженерных войск также имелись в центральном подчинении.

Во второй половине 1970-х годов расходы на ИВ сократили, в результате чего с началом боевых действий в Афганистане Советская армия испытывала проблемы с инженерным обеспечением боя (положение удалось улучшить, нарастив численность инженерных подразделений в несколько раз). В 1986 году инженерные войска привлекали к ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. После распада СССР дислоцированные на территории России инженерные подразделения вошли в состав ВС РФ.

Задачи и текущее состояние

Современные инженерные войска ВС РФ выполняют задачи по инженерной разведке, устройству фортификационных сооружений, противотанковых рвов и др.; устанавливают минные поля и занимаются разминированием, производят взрывные работы, оборудуют переправы на водных преградах, добывают и очищают воду в полевых условиях. Также выполняют работы по маскировке войск и объектов, имитации их присутствия. В мирное время очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и др.

Подготовка курсантов инженерных войск © Максим Слуцкий/ ТАСС

Отдельные инженерные бригады входят в состав военных округов, морские инженерные батальоны — в состав флотов ВМФ РФ. С 2013 года по настоящее время происходит формирование инженерно-саперных полков в составе общевойсковых армий военных округов и флотов.

Инженерная служба действует в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) и в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), эти подразделения находятся в составе резерва Верховного Главнокомандующего ВС РФ.

В августе 2014 года было образовано специальное подразделение ИВ — Международный противоминный центр (МПЦ) ВС РФ в поселке Нахабино (Московская область). Военнослужащие центра участвуют в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

Система средств инженерного вооружения ИВ ВС РФ включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов, при этом их классификация насчитывает порядка 70 типов средств.

Для подготовки будущих офицеров инженерных войск в учебном процессе применяются современные динамические и виртуальные тренажерные комплексы.

Применение, проведение конкурсов и учений

С 2016 года специалисты МПЦ ВС РФ занимались разминированием сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. До июля 2018 года было проверено более 6,5 тыс. га территории, 1,4 тыс. км дорог, 17 тыс. зданий, обезврежено 105 тыс. взрывоопасных предметов. Центр также подготовил более 1,2 тыс. сирийских саперов. В декабре 2018 года за выполнение поставленных задач по разминированию военных и гражданских объектов президент РФ Владимир Путин наградил МПЦ ВС РФ орденом Кутузова. В 2019–2023 годах саперы МПЦ также очищали от боеприпасов времен Вьетнамской войны территории в Лаосе.

Нагорный Карабах © Станислав Красильников/ ТАСС

Силами и средствами военных инженеров в 2019 году удалось восстановить гидрологический режим Бурейского водохранилища (территория Амурской области и Хабаровского края) после обрушения скального массива на реке Бурея. В 2020 году саперы ИВ ликвидировали последствия взрыва на арсенале в Рязанской области, очистив более 7 тыс. га территории и обнаружив свыше 13 тыс. взрывоопасных предметов. Летом 2021 года инженерная рота Минобороны РФ принимала участие в тушении лесных пожаров в Якутии.

С 2021 года военнослужащие центра привлекались к очистке от взрывоопасных предметов территории Нагорного Карабаха.

Летом 2022 года в рамках Армейских международных игр (АрМИ) были проведены конкурсы ИВ "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут", по итогам которых команды ВС России завоевали золотую и серебряную медали соответственно. В 2023 году АрМИ не проводились.

Подготовка к подрыву труб котельной в Мариуполе © Владимир Гердо/ ТАСС

С 2022 года подразделения ИВ задействованы в специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине. В их задачи входят разминирование территорий, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, наведение переправ через водные преграды и др.

Командование

Начальник инженерных войск ВС РФ — генерал-лейтенант Юрий Ставицкий (с июля 2010 года).

ТАСС-Досье