Российские снайперы-разведчики уничтожили условное НВФ в горном ущелье Таджикистана

После обнаружения цели военнослужащие окружили условного противника и применили тактику синхронного выстрела, поражая различные мишени на дальностях до 800 м с использованием винтовок СВД, СВД-М, СВД-К

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Снайперы разведывательных подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане выследили и уничтожили условное незаконное вооруженное формирование в горном ущелье на полигоне Ляур. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"По замыслу эпизода, расчет беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в ходе повседневной разведки местности обнаружил группу незаконного вооруженного формирования в одном из горных ущелий. Подразделение разведки получило задачу скрытно выдвинуться в район сосредоточения условного противника по полученным координатам. Совершив 15 км марш в пешем порядке в указанный район, снайперы-разведчики отработали нормативы по оборудованию скрытых позиций для наблюдения и стрельбы, после чего выполнили разведку целей с применением переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после обнаружения цели военнослужащие окружили условного противника и применили тактику синхронного выстрела, поражая различные мишени на дальностях до 800 м с использованием винтовок СВД, СВД-М, СВД-К.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.