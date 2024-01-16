Минобороны России сообщило об уничтожении двух разведывательных беспилотников ВСУ

В ведомстве отметили, что дрон удалось ликвидировать с помощью расчета зенитного ракетного комплекса "Тор"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" Западной группировки войск сбил два разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Лелека-100" и "Фурия" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Лелека-100" и "Фурия" боевиков ВСУ на купянском направлении. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники использовались противником для корректировки и наведения целей артиллерии и танков.

"Противник каждый день пытается произвести разведку и навести свои орудия против наших подразделений и техники. Сегодня мы сбили два разведывательных БПЛА. Только за последние дни нами сбит не один десяток таких целей, как беспилотники "Лелека-100", "Фурия", "Валькирия", - рассказал командир зенитного ракетного комплекса с позывным Небо, его слова приводит военное ведомство.