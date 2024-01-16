Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Вербой" украинского БПЛА на артемовском направлении

В ведомстве отметили, что военнослужащие расчета ПВО ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно выполняют задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники от разведывательных и ударных беспилотников ВСУ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расчет переносного зенитного ракетного комплекса "Верба" ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины "Фурия", который вел разведку вдоль российских позиций на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В процессе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия" украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена пуском ракеты из ПЗРК "Верба" ивановских десантников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие расчета ПВО этого соединения ВДВ ежедневно выполняют задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники от разведывательных и ударных беспилотников ВСУ, а также ведут визуальный поиск воздушных объектов в заданных секторах. После обнаружения вражеских беспилотников пусками ракет с временных и основных стартовых позиций десантники уничтожают летательные аппараты противника.

"За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск", - отметили в военном ведомстве.