В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, потери противника за сутки составили до 280 военнослужащих

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские военные отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в районах Веселого и Богдановки, а общие потери противника на донецком направлении составили до 280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР", - сообщили там.

По данным МО РФ, общие потери противника за сутки составили до 280 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты и 4 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-20.