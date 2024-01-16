Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подразделения центральной группировки Вооруженных сил (ВС) России за минувшие сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 250 человек.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 6 автомобилей.