16 января, 11:18,
обновлено 16 января, 11:35
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подразделения центральной группировки Вооруженных сил (ВС) России за минувшие сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 250 человек.

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"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 6 автомобилей. 

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